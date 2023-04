Pallavolo Serie C – Un’irresistibile Alessandria Volley distrugge il Verbania

Verbania – Vince e continua a convincere la formazione di mister Ruscigni che ottiene, a spese di Verbania, un secco 1-3 e continua la scalata per concludere come prima del girone il campionato di Serie C. Partita in cui le alessandrine hanno sofferto nel primo set (perso di due punti) per poi riprendere in mano le redini dell’incontro e concludere con tre parziali superiori ai dieci punti di scarto. Ottime le prestazioni della centrale Marku e delle due laterali Giacomin e Bernagozzi. Con la conclusione del campionato, L’Alessandria, se dovesse concludere da prima del girone, affronterà la prima formazione dell’altro girone per uno spareggio per la promozione in Serie B2. Manca poco alla fine del campionato, ultima giornata in programma sabato prossimo contro Ovada, poi testa alla fase finale con una promozione da conquistare.

Vox Rosaltiora Verbania -Alessandria Volley 1-3 (25-23/15-25/14-25/13-25)

Vox Rosaltiora Verbania: 7 Alberti, 17 Caffoni, 12 Calabresi, 13 Cottini A., 1 Cottini S, 9 Folghera, 6 Francioli, 11 Larossa, 16 Medali, 18 Mutazzi, 19 Osele, 23 Paracchini, 4 Quirighetti, 2 Velsanto. All. Balzano.

Alessandria Volley: 13 Bernagozzi, 5 Cazzullo, 3 Ferrari, 12 Fracchia, 18 Furegato, 11 Giacomin, 10 Marku E, 9 Marku R, 17 Oberti, 8 Ponzano, 6 Rinaldi, 15 Senkova, 16 Soriani. All. Ruscigni.

Arbitri: Marinucci, Bagnati.