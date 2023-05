Calcio Eccellenza – L’Acqui si salva a Cuneo

Cuneo – Al termine di una partita combattuta i bianchi di Arturo Merlo escono con un punto dal Peschiero di Cuneo, al cospetto della capolista, ma il rammarico è tanto a causa del gol subito a pochi minuti dal fischio finale. Nel primo tempo, un Acqui rimaneggiato per infortuni e squalifiche, gioca una partita accorta cercando di chiudere gli spazi e ripartire in contropiede. A tenere in equilibrio il risultato ci pensa l’estremo difensore termale Lequio, autore di un grande intervento sul colpo di testa di Dalmasso. Sul Finale di tempo si fa vedere l’Acqui, prima con Innocenti su punizione e poi con la rete del vantaggio, geniale colpo di Piana per l’inserimento di Cavallotti, preciso diagonale che non lascia scampo al portiere locale. Nel secondo tempo ci prova il Cuneo, che deve disperatamente trovare i tre punti, ma L’Acqui è squadra esperta e riesce a chiudere tutti gli spazi. Quando però tutti aspettano l’indicazione del recupero, un lampo di Dalmasso A, cross teso sul secondo palo, colpo di testa e traversa, sulla respinta arriva Dalmasso G che calcia potente per la rete dell’1-1. Per i bianchi nonostante la grande prova d’orgoglio, rimane un punto che complica la rincorsa playoff. In questo momento i ragazzi di Merlo sono quinti e non sono più padroni del loro destino. Nell’ultima gara d campionato infatti occorre che l’Acqui batta la Luese e che i risultati degli altri campi sorridano ai termali.

Cuneo Olmo – Acqui Terme 1-1

Cuneo Olmo: Dia; Bernardi (7’st Costa), Pernice ( 39’st Magnaldi), Eliotropio ( 39’st Chesta), Serino, Marchetti, G.Dalmasso, Angeli, Rastrelli (7’st Armando), Rastrelli ( 24’st Botasso), A.Dalmasso, Botasso ( 24’st Giachino). A disp. Giaccardi, Benso, Orlando. All. Magliano.

Acqui Terme: Lequio, Nani, Cirio, Contrafatto, Emiliano, Costa Pisani ( 47’st Sciutto), Mazzarello ( 40’st Genocchio), Baldizzone, Piana, Innocenti, Cavallotti ( 32’st Shera). A disp. Ivaldi, Arecco, Soave, Pagliano, Gillardo, Baretta. All. Merlo.

Gol: pt 44’ Cavallotti; st 44’ Dalmasso G.

Arbitro: Ammannati.