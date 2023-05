Calcio Promozione – La Valenzana batte l’Atletico Torino e vola in Eccellenza

Valenza – Grazie alla vittoria maturata ieri sul campo contro l’Atletico Torino la Valenzana Mado ha potuto festeggiare con una giornata d’anticipo la vittoria del Girone D di Promozione che permetterà ai Rossoblù di partecipare nella prossima stagione al campionato d’Eccellenza. Un successo che arriva al termine di una stagionale trionfale, con la squadra di Luca Pellegrini che ha raccolto 68 punti in 29 partite disputate, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e solamente 3 sconfitte, per una squadra che ai novanta minuti dal termine può cantare il miglior attacco e anche la miglior difesa. Nel pomeriggio di ieri a sbloccare l’incontro è stato al 26 Rodriguez su assist di Mazzocca, mentre nella ripresa i rossoblu beneficiavano di un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo commesso di mano in area da un giocatore dell’Atletico Torino. Dagli undici metri Mazzocca non sbaglia e il match si concluderà proprio sul 2-0.

Valenzana Mado – Atletico Torino 2-0

Valenzana Mado: Rosti, Squarise, Mazzocca, Mazzucco, Magne’, Bardone, Fiore (15’st Rizzo), Barisone, Rodriguez (37’st Amaro), Palazzo, Akouah (41’st Cavigiola). A disp. Biscaro, Negri, Marelli, Maggi, Mazzola, Pittatore. All. Pellegrini.

Atletico Torino: Busato, Palmiere (1’st Tine), Pacelli, Rizzitano, Infantino, Salerno, Di Vanno, Costamagna (23’st Pozzana), La Rosa, Fascio (52’st Martoriello). A disp. Pezzoli, Barbati, Massa, Massara. All. Goteri.

Gol: pt 26’ Rodriguez; st 25’ Mazzocca.

Arbitro: Dossetto.