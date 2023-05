Calcio Serie D – Giovani ma stanchi, i casalesi perdono col Vinovo

Vinovo – Ancora una sconfitta per il Casale Fbc che cede due a uno a Vinovo, in casa di un Chisola assettato di punti salvezza e quindi ben più motivato dei Nerostellati retrocessi già da un paio di settimane. A decidere l’incontro le reti di: Haidara e Rizq nel finale il gol della bandiaera di Petracca. Una sconfitta che non cambia le sorti di una stagione travagliata che per ben poco tempo, visti i problemi societari, ha avuto obiettivi chiari. La retrocessione in Eccellenza è un chiaro segnale che manca qualcosa a livello societario per poter produrre risultati più soddisfacenti. È mancato un pizzico di brillantezza per poter trovare il pareggio: a 2’ dalla fine l’occasione per il pareggio sui piedi di Moreo che da pochi passi non trova la porta. Ottimo avvio dei locali che però, nel primo tempo non trovano la rete del vantaggio. Secondo tempo a tinte bianco azzurre nella prima fase con il gol che giunge al 19: lancio lungo in direzione di Haidara che stoppa il pallone di giro e trova la rete dell’1 a 0. Sul finire della frazione arriva il raddoppio: colpo di testa di Rizq per il gol del 2 a 0. Accorcia Petracca ma è troppo tardi per pensare di poter recuperare.

Chisola – Casale 2-1

Chisola: 12 Montiglio, 3 Degrassi, 4 Montenegro, 6 Conrotto, 7 Semiao Granado (25’ st Zeni), 8 Rosano, 9 Rizq, 13 Antolini (25’ st Coccolo) , 15 Viano, 19 Bove (32’ st Bellucca),30 Haidara. A disp. Cultraro, Morleo, 14 Zeni, 16 D’Alessandro, 17 De Fazio, 18 Bolla, 20 Coccolo, 21 Bellucca, 32 Gironda. All. Nisticò.

Casale: 22 Dosio, 3 Zoboli, 4 Oproiescu, 5 De Felice, 11 Ferro (21’ st Petracca), 17 Vicini, 21 Fossati (23’ st Daidola), 27 Baggio 27’ st Varallo), 33 Di Battista (30’ st Cipollone), 77 Moreo, 90 Kemayou. A disp. 12 Dragone, Ganassi, Bouchbika, Diakite, Parisi. All. Pierantoni.

Gol: st 19’ Haidara, 42’ Rizq, 45’ Petracca.

Arbitro: Cortale di Locri.

Foto tratta da Torino Today