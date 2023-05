Calcio Serie D – Pareggio al Coppi: Chieri resta in D, il Derthona forse

Tortona – S’è conclusa a reti inviolate la sfida di oggi pomeriggio del Fausto Coppi tra i padroni di casa del Derthona e il Chieri. Un punto che accontenta la squadra allenata da mister Sorrentino (ex di turno, ha allenato i Leoni per una stagione nel 2009/2010) che permette appunto al Chieri di conquistare matematicamente la permanenza in Serie D, mentre per i leoni sarà decisiva bn la partita contro il Fossano, anche se il pareggio tra Castanese e Stresa Vergante ha dato sicuramente una mano alla squadra di Daidola. La prima vera occasione per i padroni di casa è intorno al 15’: cross dalla destra, sponda aerea di Gueye per Fomov che di destro da buonissima posizione mette a lato. Al 30’ altra chance per il Chieri: sugli sviluppi di una punizione battuta dall’out di sinistra la palla arriva a Ponsat, il cui diagonale destro sbatte sul palo e viene spazzato dalla difesa di casa. Prima del duplice fischio ci prova Saccà, il cui destro da fuori finisce alle stelle. Nella ripresa non ci sono grandi occasioni con la gara che resta soporifera. Ci prova da fuori Manasiev, ma Virano risponde presente. Poi e’ Sacca’ a raccogliere in area un cross dalla destra, stop e tiro che però si spegna sul fondo. Il Chieri risponde con un cross perfetto di Spigale per Ponsat, che di testa mette poco alto. Nel finale il Derthona spreca una punizione dal limite con uno schema che non si concretizza. Finisce così 0-0

Derthona – Chieri 0-0

Derthona: Fiory; Tarantino, Daffonchio, Tambussi; Agazzi. Ciko, D’Arrigo, Manasiev, Fomov, Sacca (29’st Romairone), Gueye (25’st Villa). A disp. Calzetta, Todisco, Procopio, Giannone, Linussi, Usai, Governatori. All. Daidola.

Chieri: Virano; Capra, Priola, Boloca, D’Elia; Ciccone, Varano, Bortoletti (24’st Balan), Spitale; Ponsat, Camilli (37’st Libertazzi). A disp. Ciquera, Balan, Emane, Papagno, Maniscalco, Bellocchio, Re, De Lucia. All. Sorrentino.

Arbitro: Giuseppe Sassano di Padova

Foto tratta dal sito del Derthona Fbc