Noi di Alessandria Oggi siamo con te, Collega, e gli altri?

Genova (da Liguria Oggi) – Mercoledì 3 maggio alle 17:30 a Genova nella Sala Cap in Via Ariberto Albertazzi 3R, si terrà la proiezione del film Hacking Justice, di Clara Lopez Rubio e Juan Pacorbio.

Julian Assange, programmatore, giornalista, editore australiano e anima di Wikileaks, da 13 anni è perseguitato per il suo coraggio nell’esercitare la libertà di stampa e di “riscattare” il Diritto alla Verità.

Prigioniero innocente, soggetto a trattamenti che violano i Diritti Umani su pressione dei governi statunitense ed inglese, è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh (UK) da 4 anni e, se estradato in USA, rischia 175 anni.

Secondo gli organizzatori dell’evento “la quotidiana manipolazione dell’informazione produce dinamiche aberranti ed è talmente pervasiva da far credere colpevole chi pubblica i crimini e non chi li commette. La battaglia per Assange non è solo per salvare il giornalista innocente, ma è una battaglia politica a salvaguardia del nostro diritto di conoscere ed essere informati, compreso ciò che di criminale fanno i governi, nascostamente, ai danni dei cittadini. È la lotta per la trasparenza, per la libertà di stampa e di espressione, per la sopravvivenza stessa della democrazia, ossia di tutti noi”.

La proiezione del film avviene nella Giornata Mondiale della Libertà di Stampa ed è organizzata da Free Assange Italia e ANPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani Sezione di Genova in collaborazione con Festival del Cinema Ibero-Latino-Americano. Proiezione con ingresso 5 euro.