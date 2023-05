Pallacanestro Serie A1 – I Milanesi non mollano, il Derthona cede

Casale Monferrato – Prova al fotofinish il recupero la Bertram ma deve cedere alla Ea7 Milano. Solo due i punti di distacco anche perché la formazione ospite non ha mai demorso difronte ad una Bertram che nell’ultimo quarto è andata vicina al pareggio se non al sorpasso. Ottima la prova del solito Christon, oltre i quindici anche oggi, ma soprattutto di Macura miglior realizzatore di giornata. Ea7 che raggiunge in vetta alla classifica la Virtus mentre la Bertram staziona sempre in terza posizione. Milano mette in mostra, ancora una volta, una solidissima difesa che tanti successi ha portato alle Scarpette rosse. Nicolo Melli, con tredici rimbalzi a referto, si dimostra ancora una volta come uno dei migliori difensori del campionato. Dal punto di vista offensivo, il migliore è Baron che chiude a 21 punti con un fantastico 11 su 12 ai tiri liberi. Benissimo anche Napier che chiude a 15 punti con 5 assist. Per Tortona c’è la coppia Christon – Macura: 24 punti e 4 assist per il primo, 16 punti per il secondo.

Bertram Derthona – Olimpia Milano 75-77 (24-25; 46-42; 57-59; 75-77)

Parziali singoli quarti: 25-25; 22-17; 11-17; 18-18

Bertram Derthona: Christon 24, Mortellaro N.e, Candi 0, Tavernelli 1, Nikolic n.e, Filloy 6, Severini 8, Daumn 11, Cain 2, Radosevic 7, Macura 16, Filoni 0. All. Ramondino.

Olimpia Milano: Davies 4, Pangos 5, Tonut 6, Melli 10, Baron 21, Napier 15, Ricci 1, Biligha 6, Baldasso N.e, Shields 4, Datome 5, Voigtmann 0. All. Messina.

Foto tratta da Pianeta Basket