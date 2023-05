Asti gemellata con la città cinese Nanyang

Asti – Stamane, nell’ambito dei festeggiamenti patronali di San Secondo. è stato firmato ad Asti il gemellaggio con Nanyang, città cinese della regione dell’Henan, rappresentata da una delegazione di circa venti persone tra cui amministratori e imprenditori. La città di Nanyang si aggiunge così alle altre città già gemellata con Asti: Valence in Francia, Biberach an der Riß in Germania e Ma’alot-Tarshiha in Israele. Ad accogliere in Municipio la delegazione guidata da Liu Kan, Console Generale Cinese, Zhu Shixi, rappresentante del Governo di Nanyang e Yang Shuguang, vicesindaco di Nanyang, c’erano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, insieme alla Giunta e numerosi consiglieri comunali, oltre al Presidente della Regione Alberto Cirio, alla presenza delle massime autorità civili e religiose astigiane.

Il gemellaggio di oggi punta ad ampliare le reciproche conoscenze in ambito culturale ma anche a livello commerciale.

Foto tratta da La Voce di Asti