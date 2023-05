Carrega Ligure – Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco di Novi Ligure sono intervenuti nei boschi della Val Borbera per soccorrere due escursionisti che si erano smarriti nella zona del Comune di Carrega Ligure a oltre 1200 metri di altitudine. Sul posto anche il personale del Cnsas Soccorso Alpino e il Reparto Volo Vvf della Liguria. I dispersi sono stati individuati e portati in salvo in una zona sicura.