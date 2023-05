L’Istituto Casalese Sobrero si aggiudica il premio speciale Risorse Umane

Gaeta – Anche quest’anno il Sobrero si conferma tra i migliori Istituti Scolastici Italiani per il Progetto “La tua idea d’impresa” organizzato da Confindustria e rivolto agli allievi delle scuole superiori con lo scopo di valorizzare progetti innovativi, applicabili sia sul territorio locale che a livello nazionale. Gli studenti del Sobrero hanno prodotto un business plan, un video spot e un pitch valutati da una commissione tecnica selezionata tra imprenditori affiliati a Confindustria. Al primo posto provinciale si è classificato il progetto “Metal Trapping” sviluppato da ragazzi appartenenti alle classi 3AC e 4AC (Chimica e Materiali); l’idea riguarda la depurazione delle acque dai metalli pesanti utilizzando un materiale di scarto come la polvere di mattoni. Al terzo posto si è classificato il progetto “Foodventory” riguardante lo sviluppo di un sistema informatico di controllo degli alimenti all’interno del frigorifero; l’idea è stata proposta da studenti appartenenti alla classe 5AI (Informatica). Grazie al primo posto provinciale col progetto “Metal Trapping” i ragazzi del Sobrero hanno partecipato alla finale nazionale di Gaeta in occasione del Festival dei Giovani vincendo il premio Risorse Umane di Umana consistente in una borsa di studio di 1.000 euro con la seguente motivazione: “É scelto il progetto imprenditoriale che, nella sua descrizione sintetica e nelle sezioni dedicate alla struttura organizzativa e alla gestione del cliente, ha tenuto conto dell’importanza delle Risorse Umane dell’azienda con particolare riferimento all’attenzione alla qualità del lavoro e dell’ambiente di lavoro”. Il concorso, che è iniziato il 20 aprile scorso, è un business game che trasforma gli studenti in startupper. Sul palco dell’Ariston di Gaeta si sono sfidati i finalisti tra 2500 giovani partecipanti da tutt’Italia con la loro idea d’impresa.

Foto tratta da Casalenews.it