Oltre 200 Vespa da tutt’Italia al raduno di Mirabello

Mirabello Monferrato – S’è conclusa con successo l’undicesima edizione del raduno nazionale “Alle porte del Monferrato” organizzato dal Vespa Club di Mirabello Monferrato con la partecipazione di oltre duecento equipaggi di vespisti che sono giunti tra sabato e domenica in paese. Domenica si sono ritrovati in Piazza della Libertà e hanno sfilato a Lu, Conzano, Camagna, Cuccaro. L’equipaggio venuto da più lontano è stato quello d’una coppia di coniugi partiti con una Vespa 200 sabato mattina da San Severo in provincia di Foggia.