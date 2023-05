Pallacanestro Serie C Gold – Tre Colli Serravalle vince e si rimette in gioco

Serravalle Scrivia – Il Gulliver Supermercati Derthona cede in gara -2 e Bc Serravalle rimette in parità la serie dei quarti di finale dei playoff della C Gold piemontese con in palio un posto in serie B interregionale. I Bianconeri pagano lo 0-14 di inizio secondo quarto, inutile il tentativo di rimonta in una gara dove Tambwe e Biaggini hanno cercato di non far sentire l’assenza di Tandia, fuori dopo l’infortunio in gara -1. Ora la serie si sposta al PalaCamagna per gara -3 e -4. Primo appuntamento Venerdì alle ore 20:30.

Tre Colli Serravalle – Derthona Basket Lab. 66-53 (14-13/31-20/47-40)

Serravalle: Milicic 2, Tava, Morandi, Ferri 22, Pavone 10, Taverna 17, Ruiu 6, Gay 5, Pulina 4, Abrate. N.e, Zaccaron N.e, Maranesi N.e. All. Ferrara.

Derthona: Tambwe 16, Biaggini 9, Baldi 7, Lisini, Zonca 4, Moro n.e, Farias 2, Errica 3, All. Tosarelli.

Arbitri: Pirazzi e Valenti.