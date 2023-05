Alessandria – È tornato normale poco dopo le dieci di stamane il traffico sull’autostrada A21, tra i caselli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino, dopo la rimozione dei mezzi coinvolti in un incidente che si è verificato intorno alle 9:00 tra un Tir e due auto. Subito dopo l’incidente si era formata una coda di circa tre chilometri. Sul posto una pattuglia di Polstrada, personale di Autostrade e una squadra del 118. I feriti non sarebbero gravi. Danni solo ai mezzi.