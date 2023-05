Camion va a fuoco sulla A26: nessuna vittima

Casale Monferrato – Ieri pomeriggio verso le cinque e mezza una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sull’autostrada A26 in direzione Genova al Km 108.7, a poca distanza dal casello Casale Sud, per l’incendio d’un autocarro.

La Squadra giunta in posto ha spento subito l’incendio e messo in sicurezza il camion che è andato completamente distrutto. Per fortuna non si registrano vittime.