Incendio notturno in un piazzale. sette veicoli distrutti dalle fiamme

Villalvernia – È di sei auto e un furgone andati a fuoco il bilancio d’un incendio divampato ieri sera verso le undici e mezza in un piazzale di Via Carbone alla periferia del paese. L’incendio, che potrebbe essere di origine dolosa, ha danneggiato anche altri veicoli parcheggiati, per cui i Carabinieri intervenuti sul posto – insieme ai Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme verso le due di notte – stanno conducendo le indagini. Già nel 2021 in paese presero fuoco molti mezzi e anche in quell’occasione si parlò di incendio doloso.