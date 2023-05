Non ce l’ha fatta la giovane ciclista investita ieri sera da un’auto

Quattordio – Una donna di 34 anni, Ylenia Caputo residente a Felizzano, è morta ieri sera verso le dieci e mezza vittima di un tragico incidente stradale. Era in bicicletta lungo la strada che da Quattordio porta a Castello d’Annone quando è stata investita da un’auto condotta da un’altra donna che, a causa della scarsa visibilità, in un primo momento pensava di aver investito un animale. S’è fermata subito e quando ha visto la ciclista, che era ancora viva per terra a bordo strada, non ha esitato a chiamare il 118 e i Carabinieri. I sanitari del 118 hanno messo in atto un estremo tentativo di rianimazione ma le gravissime condizioni della ciclista hanno reso vano ogni tentativo di salvarle la vita. Sul mortale incidente la Magistratura ha aperto un’inchiesta.