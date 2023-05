Quasi certa la nomina di Rava come a.d di Amag Spa

Alessandria – Il Sindaco Giorgio Abonante ha indicato Emanuele Rava, che è già amministratore unico di Amag Reti Gas, come nuovo amministratore delegato di Amag Spa al posto del dimissionario Claudio Biestro. Tuttavia – ma non ci sarebbero dubbi sulla conferma – sarà il Cda a procedere alla nomina. Rava, 44 anni, ingegnere, figlio dell’onorevole Lino Rava in Parlamento dal 2001 al 2006 per il gruppo Ds, aveva guidato l’Ipab Lercaro, la casa di riposo di Ovada, per sette anni, fino a fine 2015. L’anno dopo era stato nominato ai vertici dell’allora Alegas, passando poi a guidare Reti Gas nata dallo scorporo della gestione del sistema di tubazioni dalla vendita della materia prima. Dopo l’arrivo della giunta di centrodestra, aveva lasciato l’incarico nel 2019 per rientrare a ottobre 2022.