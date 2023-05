Salvati dai Vigili del Fuoco due escursionisti dispersi a Cantalupo Ligure

Cantalupo Ligure – Ancora dispersi in Val Borbera. Dopo il recupero di due escursionisti nei boschi di Carrega Ligure avvenuto lunedì scorso, ieri nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Novi Ligure insieme al personale SAF (speleo alpino fluviale) della sede Centrale sono intervenuti nel Comune di Cantalupo Ligure sentiero Boscopiano, a seguito della richiesta di soccorso in zona impervia da parte di due escursionisti dispersi in difficoltà a raggiungere il luogo di partenza. In contatto telefonico, è stata possibile la loro individuazione. In supporto alle squadre di terra l’elicottero VVF Drago 51 del Reparto Volo VVF Piemonte che ha provveduto al recupero dei due turisti e del loro cane portandoli in zona sicura. Sul posto Carabinieri Forestali di Stazzano.