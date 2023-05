Salvini a Novi per appoggiare Perocchio candidato sindaco di Novi Ligure per la Lega

Novi Ligure – “Il Capitano” Matteo Salvini sarà oggi in città per sostenere la candidatura a sindaco di Giacomo Perocchio per la Lega con l’appoggio delle liste “Lavoriamo per Novi Perocchio sindaco”, “Novi Ligure con Accili” e “Novi adesso Capodieci”. L’arrivo del ministro è previsto intorno alle 15 in Viale Saffi all’incrocio con Via Garibaldi (zona Elvezia) accompagnato dal capogruppo alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, e poi da Enrico Bussalino presidente della Provincia, Marco Protopapa assessore regionale e Daniele Poggio consigliere regionale.