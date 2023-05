Da Rfi – Sulla tratta Alessandria-Tortona lavori di potenziamento infrastrutturale per l’innesto del Terzo Valico dei Giovi

Alessandria – Il 6 e 7 maggio modifiche alla circolazione ferroviaria. Proseguono i lavori propedeutici per l’innesto del Terzo Valico dei Giovi alla linea storica Alessandria – Piacenza. In particolare, gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) si concentreranno tra Alessandria e Tortona; per consentire le attività di cantiere, dal pomeriggio di sabato 6 fino alla sera di domenica 7 maggio, la circolazione ferroviaria sarà così modificata: regionali tra Asti e Voghera saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Voghera:

i regionali tra Alessandria e Milano saranno sostituiti da bus nella tratta tra Alessandria e Tortona;

i treni Intercity notte 754 Lecce – Torino e 757 Torino – Lecce saranno deviati via Milano (Novara) il giorno 6 maggio.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con il nuovo programma di circolazione.