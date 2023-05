“Non mangio da giorni, sto male, aiutatemi”, intervengono i poliziotti e lo salvano

Alessandria – Nei giorni scorsi alla Sala Operativa della Questura di Alessandria è pervenuta la richiesta di aiuto da parte d’un cittadino che riferiva di versare in uno stato di grave difficoltà economica e di salute. Sul posto, gli agenti della locale Squadra Volante, dopo aver allertato il personale sanitario per i dovuti controlli, avevano modo di apprendere dall’uomo che non mangiava da giorni perchè senza soldi. I due giovani agenti intervenuti hanno fatto la prima cosa da fare, cioè acquistare provviste sufficienti per alcuni giorni sollecitando l’autorità competente ad accreditare la pensione sociale peraltro da tempo già richiesta dal diretto interessato.

Foto di repertorio