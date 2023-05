Salvini a Novi per la campagna elettorale di Perocchio

Novi Ligure – Cambio di rotta annunciato ieri da Matteo Salvini in visita in città per la campagna elettorale del candidato sidaco della Lega Giacomo Perocchio. Lavoro, stipendi e competenza per cui “Se Giacomo Perocchio sarà sindaco di Novi, per il Comune non lavoreranno gli amici degli amici o chi ha la tessera in tasca ma quelli bravi”. Il comizio del “Capitano” si è tenuto davanti al teatro Marenco. Insieme a Salvini hanno partecipato Riccardo Molinari, il segretario provinciale Lino Pettazzi e quello novese, Edoardo Moncalvo.

Foto tratta da La Stampa