Spacciatore arrestato da famiglia di carabinieri: padre, figlia e fidanzato, tutti della Benemerita

Alessandria – Il padre Pierluigi Stendardo è capitano dei Carabinieri, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Alessandria, la figlia Patrizia di 22 anni entrata in servizio da pochi giorni è una Carabiniera come Carabiniere è il suo fidanzato, entrambi in servizio a Valenza. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del primo maggio, un pomeriggio di libera uscita. Mentre percorrevano in auto Viale della Repubblica, vicino ai giardini pubblici, il Capitano ha notato alcune persone dall’atteggiamento sospetto. Padre, figlia e fidanzato sono scesi dall’auto e si sono avvicinati al gruppetto che stava trattando la vendita di droga. È stato arrestato un marocchino in flagranza di reato per spaccio e sono stati recuperati 15 grammi di hashish che aveva con sé. Lo spacciatore è stato condannato per direttissima a 4 mesi di reclusione.

Foto tratta da La Stampa