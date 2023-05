Al confine di Ventimiglia i francesi (sempre più simpatici) mandano droni ricognitori anti-migranti

Ventimiglia – Ora i cugini d’Oltralpe, dopo aver inviato l’4sercito al confine alzano in volo droni dotati di telecamere per il controllo di particolari aree di confine, tra Francia e Italia: Mentone, i due varchi doganali Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico, ma anche i cassoni di tir e caravan in movimento su strade e autostrade. La decisione fa seguito alle posizioni estreme del ministero degli interni transalpino e a un decreto che il mese scorso ha attuato una legge prevista già nel 2022, che permette alla Gendarmerie l’utilizzo di droni per il monitoraggio della folla. Una misura pensata a poco più di un anno dalle Olimpiadi attese a Parigi nel 2024, ma arrivata non a caso nei mesi caldi delle piazze francesi, con le proteste di opposizioni e cittadini contro la riforma del sistema pensionistico voluto dal presidente Emmanuel Macron.