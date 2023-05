Arrestato un giovane ciclista italiano che voleva caricare la sua bicicletta in treno

Alessandria – Quattro ferrovieri e tre poliziotti mobilitati per un giovane ciclista italiano di 20 anni che voleva caricare la bici in treno, servizio per cui aveva regolarmente pagato il biglietto. Ma non gliel’hanno consentito, in base a quale legge dovrà stabilirlo il giudice nell’udienza per direttissima di lunedì. I fatti sono avvenuti stamane verso le nove quando i ferrovieri sono intervenuti per impedire al ciclista di caricare la bicicletta, peraltro un servizio per cui il treno era abilitato. L’hanno strattonato e lui s’è difeso per cui sono intervenuti tre agenti Polfer che lo hanno immobilizzato e arrestato. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale.