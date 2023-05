Ci ha lasciati la signora Matella che aveva 109 anni

Valduggia – Aveva 109 anni ed era considerata una delle “Nonne del Piemonte”. La signora Fanì Matella è morta ieri mattina nella sua casa di Valduggia in provincia di Vercelli a una sessantina di chilometri da Casale Monferrato. Donna intelligente e intraprendente, lucidissima fino all’ultimo, la Signora Matella solo da sette anni viveva con una badante e per stare al passo con i tempi, anziché il classico telefono fisso, utilizzava le videochiamate sullo smartphone per le conversazioni. Era nata il 31 luglio 1913 a Pogno, in provincia di Novara. Dopo essere rimasta orfana molto giovane, aveva vissuto coi nonni per essere accudita, alla loro morte, da una zia materna. A Valduggia era arrivata dopo il matrimonio con Giuseppe Gervasini, di cui era vedova. Fanì Matella lascia la figlia Anna Maria e altri familiari.

Foto tratta da “Notizia Oggi Borgosesia”