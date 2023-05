Ex sindaco di Stroppiana cade dalla Vespa e finisce all’ospedale

Villanova Monferrato – Vittorino Piazza, ex sindaco di Stroppiana, è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio vittima d’un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 31 che collega Vercelli a Casale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme a una squadra del 118 e all’elisoccorso di Alessandria, stava rientrando in paese in sella alla sua Vespa quando, tra Villanova Monferrato e Stroppiana, a una decina di chilometri da Casale Monferrato, ha perso il controllo dello scooter ed è rovinato a terra riportando molte ferite e contusioni varie, per cui è stato trasportato dall’elisoccorso proveniente da Alessandria al pronto soccorso dell’ospedale di Novara in gravi condizioni.

Foto tratta da “Prima Vercelli”