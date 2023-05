Ferrovie: lavori in corso anche sulla linea Alessandria – Acqui – Savona

Alessandria – Da Rfi (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) un investimento complessivo da 1,5 milioni di euro per una serie di interventi infrastrutturali di manutenzione, funzionali alla prevenzione del rischio idrogeologico sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo (itinerario via Altare). Per consentire l’operatività dei cantieri, da lunedì 8 maggio a sabato 10 giugno i treni regionali delle linee Alessandria-Acqui Terme-Savona e Ventimiglia/Savona-Fossano-Torino percorreranno, tra Savona e San Giuseppe di Cairo, l’itinerario alternativo “via Ferrania”. “Alcuni collegamenti – fanno sapere da Rfi – saranno modificati o limitati nel loro percorso”.