Albanese di 15 anni tenta una rapina ai danni di un italiano di 13

Alessandria – Un alessandrino di 13 anni è stato picchiato selvaggiamente da un albanese di 15 anni residente in città ieri verso le cinque del pomeriggio in Via Milano. L’albanese ha chiesto all’italiano con fare minaccioso di farsi consegnare del denaro. L’italiano s’è rifiutato di consegnare i pochi soldi che aveva e l’albanese l’ha riempito di botte. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato l’albanese per lesioni personali nei confronti del quale procederà il Tribunale dei Minori di Torino. L’alessandrino di 13 anni è stato ricoverato all’Infantile per accertamenti.

Foto di repertorio