Giacomo Perocchio “occorre rendere più efficiente la macchina comunale”

Lungaggini, indifferenza per chi lavora e produce, funzionari comunali che sono lì per meriti di partito (Pci – Ds – Pd) hanno frenato lo sviluppo d’una città che solo cento anni fa era il fiore all’occhiello del Piemonte, con le sue banche, le fabbriche di lampadine quando nel mondo ci si illumnava ancora con le lampade a petrolio, con le industrie siderurgiche (l’Ilva è nata a Novi grazie al genio imprenditoriale delle famiglie Bonelli e Cavanna). Oggi è il tempo del riscatto, le idee non macano come non mancano le energie per tornare grandi.