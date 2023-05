Lu e Cuccaro – Ieri verso mezzanotte un uomo di 38 anni è caduto dal terrazzo della sua casa, in frazione Lu, forse a causa di un malore dovuto a un attacco ipoglicemico. Sul posto l’autoambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso. I sanitari sono subito intervenuti per stabilizzarlo e per una prima riduzione delle principali fratture riportate, quindi l’hanno ricoverato all’ospedale di Alessandria. Non sarebbe in pericolo di vita.