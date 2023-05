Calcio Eccellenza – Risultato a occhiali tra Acqui e Luese

Acqui Terme – Pareggio a reti bianche nell’ultima partita del Girone B di Eccellenza. Niente Playoff per L’Acqui che accusa la vittoria della Giovanile Centallo ai danni del Cuneo per tre a due. Primo tempo soporifero in cui predomina il lato agonistico delle due squadre, tanti cartellini giallo sventolati dal direttore di gara (3 solo nel primo tempo) con due occasioni importanti per L’Acqui, la prima: palla lunga per Piana che stoppa e appoggia per Innocenti che di prima non trova la porta. Seconda occasione a distanza di 5’: Piana per Baldizzone che sempre di prima non trova la porta da pochi passi. Secondo tempo più equilibrato con un predominio Acquese ma la migliore chance ce l’ha sul finale la Luese: Neirotti per Russo che davanti al portiere si fa ipnotizzare. Sul ribaltamento di fronte pronta la squadra di mister Merlo: Piana si svincola in area e centra in pieno la traversa. Nei minuti di recupero ci prova ancora la Luese ma niente da fare. Per entrambe il prossimo anno sarà di nuovo Eccellenza.

Acqui – Luese 0-0

Acqui: 1 Ivaldi, 2 Nani, 3 Cirio, 4 Emiliano (23’st Contraffatto) , 5 Sciutto, 6 Ndiaye, 7 Mazzarello, 8 (32’st Genocchio) Baldizzone, 9 Piana, 10 Innocenti, 11 Cavallotti. A disp. Ghiglia, Arecco, Costa Pisani, Baretta, Soave, Shera, Pagliano. All. Merlo.

Luese: 1 Tamburelli, 2 Guglielmi, 3 Milanese, 4 Mendolia ( 24’st Di Carlo) 5 Silvestri, 6 Amendola, 7 Binello, 8 Russo, 9 Neirotti, 10 Simone, 11 Liguoro. A disp. 13 Cionti, 14 Cerrone, 15 Arapi, 17 Ragusa, 18 Gotta, 19 Ferretti, 20 Viscomi. All. Adamo.

Arbitro: Catalano di Torino.