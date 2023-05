Pallacanestro A1 – Bertram è fuori

Pesaro – Vince Pesaro e si qualifica alle “Otto Finali” agguantando l’ultimo posto disponibile, complici le sconfitte di Scafati e Brescia. Primo quarto in cui Pesaro parte su ritmi bassi per poi chiudere molto bene la prima frazione di gioco. Tortona va avanti sul +6 (8-14) ma da quel momento inizia un parziale di Carpegna Prosciutto che si conclude con il canestro a fil di sirena di Leonardo Tote’ che firma il 12-0 che permette ai pesaresi di chiudere avanti 20-14 i primi 10’ di partita. Secondo quarto che vede un delle migliori Pesaro degli ultimi tre mesi e un Delfino in versione “vintage” autore di 15 punti solo bella seconda frazione che incorona il parziale di 30 a 21 in favore della squadra di Repesa. Tortona fa fatica a trovare soluzioni solo con l’ex di giornata Christon e Radosevic. Terzo quarto in cui Tortona inizia forte e ricuce parte dello strappo accumulato nei primi due. Il solito Christon lancia la rimonta Bertram che a 2’ o poco più dalla fine del periodo è a -5 sul 60-55. La Vl fatica a trovare ritmo offensivo ma a 10’ dalla fine tiene si la testa avanti ma il vantaggio è di soli 4 punti con il punteggio di 63 a 59 in favore dei bianco – Rossi. Carpegna Prosciutto che parte forte nel quarto periodo e torna a +8 sul sul 70 a 62 lanciata da Tambone e Tote’ nei primi due minuti del periodo. Tortona resta sempre a contatto e con Daumn impatta per la prima volta dopo tanto tempo sul 76-76 a meno di 2’ minuti dalla fine. Charalampopoulos trova canestro più fallo e ridà il + 3 a Pesaro a poco meno di 40’’ dalla fine. Daumn trova un appoggio da sotto canestro dopo rimbalzo in attacco su tripla sbagliata da Filloy e Tortona em a -1 a 19’’ dalla fine. Una serie di tiri liberi danno in fila per Vl danno il +4 sul punteggio di 82 a 78 a 10’’ dalla fine. Tortona ci prova in più occasioni ma non trova il canestro.

Carpegna Prosciutto Pesaro – Bertram Yacht Tortona 82-78 ( 20-14/50-35/63-59)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Kravic 6, Abdur- Rahkman 5, Visconti 2, Moretti 14, Tambone 5, Daye 11, Charalampopoulos 5, Tote’ 11, Cheatman 6, Delfino 17. Coach: Repesa.

Tortona: Christon 19, Mortellaro N.e, Candi 3, Tavernelli 2, Nikolic, Filloy 8, Severini, Daumn 13, Cain 8, Radosevic 1, Macura 25, Filoni N.e. Coach: Ramondino.