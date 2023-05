Barbone pregiudicato proveniente dalla Nuova Guinea arrestato mentre dormiva in uno spiazzo vicino alla stazione

Alessandria – Stava dormendo in una zona inaccessibile al pubblico in Via Brigata Ravenna vicino al cavalcavia della ferrovia. Doveva scontare una condanna per furto e violenza sessuale ma per una segnalazione degli addetti alla sicurezza privata che erano in servizio nella zona della stazione, la Polfer di Alessandria l’ha raggiunto e insieme al personale della Questura di Alessandria ha effettuato una serie di controlli, dai quali è emerso che si tratta di un uomo di 28 anni, originario della Guinea Equatoriale, oggetto d’una misura di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma per i reati di furto e violenza sessuale ed è stato subito arrestato e trasferito al Don Soria. Ma perché era in giro?