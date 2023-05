Da Flc Cgil Alessandria – Dissenso alla visita del ministro Valditara a pochi giorni dalle elezioni di Novi Ligure

Che il ministro dell’istruzione vada in visita in una scuola non è un fatto sorprendente né sbagliato; tuttavia, il fatto che decida di andare nel Comune più grande della provincia alessandrina dove si vota e nell’ultima settimana di campagna elettorale, lascia basiti ed esterrefatti.

Non sappiamo se questa visita del ministro Valditara, accompagnato da uno dei candidati a sindaco del suo partito, fosse stata preventivata da mesi o scelta in ultimo; ovviamente ciascun ministro ha la libertà di sostenere i candidati che vuole ma confondere ruolo istituzionale e iniziativa politica è disdicevole.

La Flc Cgil esprime pieno dissenso nei confronti di una visita che ci è apparsa più come un momento di campagna elettorale che come una visita di interesse e visione alle strutture scolastiche del Comune di Novi Ligure, sottolineando fortemente il dovere da parte delle istituzioni a non confondere mai il proprio mandato. Confidiamo nel prossimo futuro in altre visite da parte di questo ministro, al fine di poter comprendere le problematiche e i bisogni del nostro territorio, con cui ogni giorno le lavoratrici e i lavoratori della scuola si devono confrontare e spesso scontrare.