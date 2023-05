Dal Comune di Gamalero – A Gamalero in biblioteca ci si interroga sui fenomeni migratori di ieri e di oggi

“Nelle liste elettorali di Gamalero sono presenti oltre 300 Residenti all’estero, in prevalenza in Argentina, mentre nel Comune ci sono 81 stranieri residenti provenienti da 18 diversi paesi del mondo”. È da questa riflessione che la bibliotecaria di Gamalero, Clara Gotta, ha proposto all’ Amministrazione Comunale di creare una specifica sezione all’interno della Biblioteca Civica “Lorenzo Odone” dedicata alla migrazione. Da qui l’idea di approfondire le tematiche migratorie attraverso due incontri che si terranno in biblioteca. Si parte Sabato 13 Maggio alle ore 17:30 con l’evento: “Me ne voglio andare alla Merica”. Si parlerà della “nostra” migrazione in compagnia di Giancarlo Libert, giornalista che ha studiato il fenomeno dell’emigrazione piemontese effettuando ricerche storiche e iconografiche, raccogliendo testimonianze e facendo interviste, ricerche d’archivio e incontrando più volte le comunità dei piemontesi in Argentina. Durante la presentazione interverrà Matías Costantini Reschia della Sociedad Italiana di Arrecifes, città con la quale il Comune di Gamalero ha instaurato nel 2018 un patto di collaborazione. Si proseguirà il 16 Giugno alle ore 17:30 con l’evento “Popoli in movimento – la migrazione continua” in compagnia dell’antropologo Marco Aime e del ricercatore Sebastiano Benasso dell’Università di Genova. Aime nei suoi libri affronta l’inesistenza del concetto di razza, constatando quanto la storia dell’umanità sia stata caratterizzata da spostamenti e migrazioni, dove il meticciato è la condizione normale. Appropriarsi di questa realtà aiuterebbe a guardarla con meno paura. Questi sono i primi incontri di un percorso più articolato che permetterà di giungere alla composizione di un piccolo archivio raccogliendo racconti, testimonianze, foto di migranti di un tempo e di nuova generazione.

Per info e contatti: Clara Gotta – Bibliotecaria cell: 335 145 8538 e-mail: gotta.clara@gmail.com