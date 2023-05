Operai mentre scavano scoprono un centinaio di targhe di veicoli sepolte da 15 anni

Sezzadio – Alcuni operai mentre scavavano per installare un impianto fotovoltaico hanno trovato a due metri sotto terra un centinaio di targhe di veicoli regolarmente cancellati dai registri di circolazione. La scoperta è stata fatta in frazione Boschi dove a sotterrarle, circa 15 anni fa, sarebbe stato il titolare di un’officina del paese che se n’è sbarazzato invece di riconsegnarle. Il meccanico è morto alcuni anni fa, per cui gli uomini della Benemerita non hanno effettuato ulteriori accertamenti e non hanno sequestrato il terreno, consentendo il proseguimento dei lavori.