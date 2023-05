Padre e figlio, spacciatori egiziani, arrestati dai Poliziotti di Alessandria

Alessandria – Nelle scorse settimane, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria, un cittadino egiziano di circa cinquant’anni era apparso estremamente nervoso e riluttante, dopo che gli operatori lo avevano fatto accostare col proprio furgone per normali accertamenti. Tale insolito atteggiamento è stato sufficiente per mettere in allerta i poliziotti che hanno ritenuto opportuno procedere a un controllo più approfondito. In particolare da una valigetta da lavoro emanava un forte odore di stupefacente; infatti, al suo interno, era nascosto un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza che, alle successive analisi della Polizia Scientifica, si rivelava essere hashish. L’uomo, peraltro, risultava essere già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per il reato di spaccio e, per tentare di discolparsi, riferiva che il furgone era del figlio, residente a Novi Ligure, e che quindi la sostanza stupefacente era la sua. Per questo gli Agenti andavano a casa del figlio che ha 25 anni, risultato essere sottoposto alla detenzione domiciliare per lo stesso reato del padre. In casa i poliziotti trovavano altri 50 grammi di hashish. Alla fine padre e figlio sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.