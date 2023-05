Pallavolo Femminile Serie C – Alessandria-Caterpillar asfalta anche l’Ovada

Alessandria – Finalmente arriva il momento della verità per le ragazze dell’Alessandria Volley allenate da coach Ruscigni che, chiudendo da prime del girone, si giocheranno lo spareggio per l’accesso in Serie B2 Regionale contro il Volley Almese. Ieri vittoria netta per tre a zero con i seguenti parziali: 25-17/25-16/ 25-21. Primo set, al contrario di molte altre partite, con partenza Alessandrina con la voglia di dimostrare che raggiungere il “sogno” è nelle loro corde. A metà parziale il punteggio diceva Alessandria Volley 14 Ovada Pallavolo 9. Dopo una breve fase di stallo con alternanza di punti sul punteggio di 18 a 13 abbiamo assistito ad un leggero calo delle Alessandrine e ad una parziale rinascita Ovadese che portava il punteggio quasi in parità. Soriani e compagne cambiano però ritmo di gioco e con un filotto di sette punti chiudono la frazione 25 a 17. 1 a 0 e -1 alla finale. Primo set con Ponzano e compagne sempre al comando e le ovadesi a seguire. Dopo il punteggio di 8 a 7 le mandrogne con un gioco veloce ed efficace mettono a referto il primo allungo con 5 punti consecutivi con 5 punti consecutivi facendo registrare un 13 a 7 seguito da una fase a punti alternata e nuovo scatto in avanti di altri 5 punti per un 24 a 15 e successiva chiusura set per 25 a 16. 2 a 0 il parziale, un punto assicurato e finale promozione ampiamente meritata con i numerosissimi tifosi presenti al Palacima, tutti in piedi a sventolare bandiere colorate, mentre le ragazze in campo e lo staff saltellavano per la vittoria. Terzo set con partenza sprint delle locali. 5-1, 8-2, 10 a 3, 15 a 7, 16 a 8, 18 a 12, i punteggi che fanno segnare la supremazia di Giacomin e compagne. E siamo alle fasi finali del match, che hanno visto le Ovadesi in leggero recupero, e chiusura parziale tutta alessandrina e punteggio finale sul tabellone luminoso 25 a 21 e un eloquente 3 a 0 per Cazzullo, per la prima volta in campo per tutta la gara, e compagne. La finalissima promozione si disputerà con gare al meglio delle 2/3 e la prima sarà già sabato prossimo 13 Maggio al Palacima con avversaria la vincente del Girone A Isil

Volley Almese, ritorno in trasferta subito Mercoledì 17 Maggio.

Alessandria Volley – Cantine Rasore Ovada 3-0 (25-17/ 25-16/25-21)

Alessandria Volley: 13 Bernagozzi, 5 Cazzullo, 3 Ferrari, 12 Fracchia, 18 Furegato, 11 Giacomin, 10 Marku E, 9 Marku R, 7 Musaj, 17 Oberti, 8 Ponzano, 6 Rinaldi, 15 Senkova, 16 Soriani. All. Ruscigni.

Cantine Rasore Ovada: 4 Angelini, 17 Bazzano, 1 Comandini, 8 Fossati, 13 Gotta, 12 Grillo, 11 Grua, 5 Lanza, 10 Lazzarini, 2 Lipartiti, 7 Pastorino, 3 Pelizza, 18 Pignone, 9 Ravera. All. Suglia.

Arbitri: Gentile, Costelli.