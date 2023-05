Novi Ligure deve tornare a essere la capitale della Logistica del Basso Piemonte

Novi ha una naturale vocazione logistica per quanto riguarda i servizi di logistica per il porto di Genova. È la prima città che si incontra dopo aver superato l’appennino ligure essendo partiti da Genova. Sfruttiamo dunque questa naturale vocazione per la logistica moderna anche tenendo conto del fatto che i vecchi novesi l’avevano capito benissimo più di cento anni fa creando il primo aereoporto del Piemonte e una rete di magazzini Docks da Novi a Serravalle. La Lega è pronta per rifare tutto questo.