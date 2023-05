Transumanza di politici, ministri e sottosegretari a Novi per le elezioni, ma non sono mancati gli scivoloni

Novi Ligure – L’importanza delle amministrative nella capitale della Liguria piemontese è data dal fatto che sono molti i politici, ministri e viceministri romani che sono già venuti e verranno in città nei prossimi due giorni a supporto del candidato sindaco del loro partito.

Intanto nella giornata di ieri è arrivato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara (Lega) che s’è recato agli istituti Boccardo e Ciampini, e al teatro Giacometti dove c’è il circuito del liceo classico e scientifico, luogo in cui fanno le prime teatrali. È stata una visita appropriata, di un uomo delle Istituzioni, in appoggio a un candidato sindaco, in visita alle scuole dello Stato operanti a Novi. Il dottor Giacomo Perocchio (Lega) non ha presenziato alla visita istituzionale per rispetto nei confronti del ministro e delle Istituzioni che rappresenta, limitandosi ad accompagnarlo al Museo dei Campionissimi. Un bel gesto che dimostra il senso dello Stato in cui crede il dottor Perocchio.

Per tutta risposta la signora Maria Rosa Porta (FI-FdI), in evidente difficoltà, ha rimediato all’ultimo momento la presenza della sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti (FdI) in visita al Collegio San Giorgio. Una visita incomprensibile per due motivi: perché la scuola è chiusa e senza studenti, e poi perché l’Istituto è della Piccola Opera della Divina Provvidenza dei Preti Orionini, e non dello Stato.

Domani alle 17:30 all’Auditorium della Biblioteca Civica, in via Marconi 66, appuntamento con l’on. Edoardo Rixi (Lega) vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’on. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e con Marco Bucci, Sindaco di Genova. L’appuntamento, a sostegno del candidato sindaco dottor Giacomo Perocchio a capo di una coalizione composta dalla Lega e da tre liste civiche, sarà preceduto alle 16,30 da un incontro a inviti del vice Ministro Rixi, del Capogruppo Molinari e del sindaco Bucci con imprenditori e operatori della logistica.

Domani sarà a Novi anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico per sostenere la candidata del Movimento 5 Stelle Lucia Zippo. Appuntamento alle 10.30 nella sede M5s di via Roma 22. Alle 11.30 è prevista una visita al mercato e al centro storico. Saranno presenti la signora Zippo e i candidati consiglieri che incontreranno gli attivisti e i simpatizzanti.

Risponde la signora Porta a breve giro di posta con la chiusura della campagna elettorale in piazza Indipendenza. Saranno presenti tutti i candidati al consiglio comunale e interverranno per Forza Italia il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Senatore Roberto Rosso, l’assessore regionale Marco Gabusi. Per Fratelli d’Italia interverranno l’Onorevole Enzo Amich e l’assessore regionale Elena Chiorino. Sul palco anche i coordinatori provinciali e locali dei partiti.

Venerdì alle otto di sera l’Onorevole Chiara Appendino, Lucia Zippo e tutti i candidati consiglieri di M5S chiuderanno la campagna elettorale in piazza Indipendenza.