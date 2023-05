Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale nel vogherese

Retorbido – È di un morto il triste bilancio d’un drammatico incidente stradale che s’è verificato ieri pomeriggio verso le sei lungo la Strada Provinciale 51 per Voghera a circa 18 chilometri da Tortona. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un uomo di 62 anni, Franco Sparpaglione residente a Retorbido, al volante della sua Fiat Bravo è andato a sbattere contro altre due vetture, una Toyota Yaris condotta da una donna di 33 anni di Voghera e una Bmw condotta da un uomo di 58 anni di Voghera. Sul posto, oltre agli agenti di Polstrada, si sono recati sul posto anche due ambulanze di Voghera e Rivanazzano e i medici del 118, oltre ai Vigili del Fuoco di Broni. I tre automobilisti hanno riportato ferite e contusioni varie per cui sono stati portati al San Matteo di Pavia, dove purtroppo il sessantaduenne è deceduto poco dopo il ricovero.