Tortona – I Carabinieri forestali insieme agli agenti della Polizia Municipale di Tortona sono intervenuti in un’officina meccanica in zona artigianale. Le indagini hanno consentito di verificare che l’attività si svolgeva senza le necessarie autorizzazioni. È scattato il sequestro e il titolare, un uomo residente in città, è stato denunciato per violazioni in ambito di reati ambientali e inosservanza delle norme di sicurezza.