Potrebbe tramontare l’idea del termovalorizzatore a Novi

Novi Ligure – Sembra tramontare l’ipotesi del termovalorizzatore a Novi come aveva ipotizzato l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati. La giunta regionale di centrodestra avrebbe deciso di investire sull’ampliamento del Gerbido di Torino. Secondo il presidente di Csr Angelo Ravera è bene esaminare il contenuto della delibera mentre ieri ha incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci in visita a Novi a sostenere la candidatura di Giacomo Perocchio della Lega, col quale sarebbero state fatte altre ipotesi in merito.