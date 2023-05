Quasi 200.000 piemontesi domenica al voto, a Novi tutti contro tutti e ben sei candidati-sindaco

Novi Ligure – Si vota domenica e lunedì in 72 comuni piemontesi, una percentuale del 5,9% su un complessivo di 1.180, per un totale di 191.358 abitanti e 167.269 aventi diritto. I Comuni che superano i 15.000 abitanti torneranno alle urne il 28 e il 29 maggio per il ballottaggio nel caso in cui nessuno degli sfidanti raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Sono quattro:

Novi Ligure (27.449); Orbassano (23.044); Ivrea (22.426 abitanti); Pianezza (15.449).

A Novi Ligure i candidati sono ben 6 e molte le tensioni. Rocchino Muliere, volto noto nel Pd regionale, ex-Pci, ex-sindaco, confida nel ballottaggio. Il Pd, nonostante le smentite, non avrebbe siglato nessuna intesa col Movimento 5 Stelle che punta su Lucia Zippo. Anche il centrodestra nella seconda città dell’alessandrino non è riuscito a mantenere l’unità: la Lega ha scelto Giacomo Perocchio che invoca il rinnovamento, mentre FdI e FI hanno indicato Maria Rosa Porta che chiede ordine e sicurezza. Per il Terzo Polo Marco Barbagelata, che ha impostato la campagna elettorale sulla necessità di rilanciare il turismo. L’outsider è Fabio Garaventa, che ha fatto la campagna elettorale puntando il dito contro i partiti tradizionali accusandoli di non essere affidabili.