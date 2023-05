Stasera al via la Stralessandria n. 27

Alessandria – Stasera alle otto e mezza partirà da Piazza Libertà la 27^ StrAlessandria 2023 con ritrovo in piazza alle ore 19.30. Il costo dell’iscrizione quest’anno sarà di 10 euro comprensivi di maglietta e braccialetto. Partenza e arrivo in Piazza Libertà.

Punti iscrizione:

ICS Ets in via Dossena 27; Football Forever in corso Monferrato 143; CDC Sportrage in via Filzi 30; La Bici in via Carlo Alberto 64; La Castellana in corso Acqui 123; LA 12 di Vinotti Francesca in Via Dante 70; Cartolibreria Gallo in via del Ferraio 25 a Spinetta Marengo.

Si prevede che saranno oltre 6000 i partecipanti all’edizione di oggi. Tra di loro anche Luciano Spettoli dell’Atletica Alessandria. Il percorso è di cinque chilometri e passerà per via Dante e piazza Matteotti prima di raggiungere ex caserma Valfrè, il museo Borsalino e via Cavour.