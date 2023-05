Risarcimento in provincia per gli allagamenti in 13 paesi

Alessandria – Con buona pace di certi climatologi che continuano a sbraitare lanciando allarmi ridocoli per l’inesorabile siccità, la nostra provincia e l’intero Piemonte (per non parlare dell’Emilia) vanno sott’acqua. Per questo la nostra provincia beneficerà di 528.000 euro parte di quei 2.796.000 euro stanziati dalla Regione Piemonte per risarcimento dei danni da maltempo, che consentiranno opere di consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale. Gli interventi previsti sono 13 in 9 Comuni: Carrega Ligure, Strevi, Tortona, Stazzano, Vargo, San Giorgio Monferrato, Castelletto D’Orba, Bosio, Dernice, Cabella Ligure.