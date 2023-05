Una salvezza grigia per l’Alessandria Calcio

Alessandria (Alessandria 1 – San Donato Tavernelle 1) – L’Alessandria s’è salvata con un pareggio casalingo. Risultato grigio che più grigio di così non si può, ma sufficiente per restare a galla. Al Mocca, dopo la vittoria fuori casa per 2 a 1 nel match di andata è arrivato un pareggio grigio, ma sufficiente per la salvezza. Sì, avete capito bene, l’Alessandria resta in Serie C.

Per la cronaca parte forte il San Donato, ma i Grigi reggono agli assalti e giocano in contropiede. La partita finisce 1-1, con Speranza che al 38′ segna il pareggio per l’Alessandria.

Alessandria (4-3-2-1): Liverani; Rota (1? st Guidetti), Checchi, Sabbione, Sini; Mionic (18? st Speranza), Nichetti, Speranza; Lamesta, Galeandro; Sylla (18 st Martignago). A disp.: Marietta, L.Rossi, C.Renault, G.Renault, Lombardi, Nunzella, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Ghiozzi, Gazoul, Pagani. All.: Lauro.

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Cardelli; Brenna (1? st Carcani), Siniega, E.Rossi; Calamai, Bovolon, Sepe (1? st Regoli); Gerardini, Marzierli, Russo, Rossi. A disp.: Biagini, Campinotti, Noccioli, Borghi, Pezzola, Gjana, Viviani, A.Rossi, Galligani, Ubaldi. All.: Buzzegoli.

Gol: pt 44′ Sepe; st 39′ Speranza.

Arbitro: Scatena di Avezzano.