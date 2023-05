Da Alessandria Calcio – Enea Benedetto ed Alain Pedretti acquisiscono l’Alessandria Calcio 1912

Da oggi il team italo-francese, guidato da Enea Benedetto e Alain Pedretti, è proprietario dell’US Alessandria Calcio 1912. Questa nuova proprietà ha acquisito il 100% delle quote azionarie del club, formalizzando il passaggio di consegne con Luca Di Masi. Enea Benedetto rivestirà il ruolo di presidente. L’obiettivo principale per il nuovo assetto societario è quello di fornire nuova linfa all’intera area sportiva e un nuovo management al Club, dando così continuità al percorso intrapreso dall’Alessandria negli ultimi anni. La combinazione di successi sul campo, la strategia di acquisto, la crescita e la valorizzazione di nuovi calciatori e la gestione commerciale globale di altissimo livello, proprie della storia di Alain Pedretti (già presidente dell’AS Cannes), unite all’esperienza di Enea Benedetto nel guidare e sviluppare nuovi progetti innovativi in ambito sportivo e finanziario a livello internazionale, garantiranno un futuro ancor più luminoso alla leggendaria storia dell’Alessandria. Per il duo Italo-Francese si prevede un co-patronage garantito da una parte dalle risorse del fondo d’investimento Vectorium by BenediXit (fondo che detiene i brevetti ed i marchi del Progetto Blockchain Vectorium) e da molteplici fondi immobiliari facenti parte degli risorse di Alain Pedretti.

“Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia dell’US Alessandria Calcio e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere un capitolo nella storia del club – ha detto Enea Benedetto -. Devo fare i complimenti a tutta la squadra e allo staff tecnico per la salvezza ottenuta. Questo risultato facilita il nostro lavoro e ci permette di poter costruire da subito una rosa all’altezza per offrire ad una piazza così importante una squadra che possa competere in modo sereno nel prossimo campionato, attraverso un percorso finanziario solido e sostenibile. Teniamo a ringraziare Luca Di Masi e l’intera squadra dirigenziale per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi dieci anni, che ha riportato l’Alessandria ai vertici del calcio Italiano. Siamo impazienti – ha aggiunto Benedetto – di iniziare una programmazione sportiva e finanziaria di lungo termine col club, il suo management ed i Grigi di tutto il mondo per continuare a spingere l’Alessandria sempre più in alto negli anni a venire. Siamo pronti ad investire sin da subito per offrire ad una piazza così importante una squadra che possa competere in modo sereno nel prossimo campionato, attraverso un percorso finanziario solido, sostenibile e trasparente, nonché a sviluppare un progetto inclusivo nei confronti dei tifosi e del tessuto economico alessandrino che possa ulteriormente rafforzare il legame e l’identità del club col proprio territorio”.

“Le mie origini italiane – ha dichiarato Alain Pedretti – hanno fatto la differenza nello scegliere questo progetto. Ho sempre amato l’Italia per il suo calore e il suo amore per il calcio. Caratteristiche che ho ritrovato nella tifoseria dell’Alessandria, piena di passione e orgoglio. I ragazzi hanno fatto un lavoro stupendo, mantenendo la categoria nonostante diverse difficoltà. Adesso tocca a noi. Sono sicuro che riusciremo a riportare l’Alessandria dove merita. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro”.