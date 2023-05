Da Luca Di Masi Presidente Alessandria Calcio – “Prima o poi verrà fuori la verità”

Ciao Grigi,

mi sono innamorato di voi, della vostra gente, della vostra passione, della nostra maglia.

Abbiamo trascorso insieme 10 anni indimenticabili, fatto tutto ciò che il calcio può dare: sofferenza, gioia, adrenalina, vittorie, sudore, sconfitte. Ho dato tutto ciò che era in mio possesso, non solo dal punto di vista economico, quello sicuro, ma il lavoro quotidiano, le idee, la vicinanza ai tanti ragazzi che hanno sudato in campo, ai mister, ai direttori, a tutte le persone che hanno lavorato dietro la scrivania per far sì che un sogno diventasse realtà. Sono e sempre sarò orgoglioso di aver dedicato 10 anni della mia vita, e di aver scritto una pagina che rimarrà immortale nella storia di questa squadra e di questa città. Abbiamo raggiunto obiettivi che fino a 10 anni fa sembravano impossibili.

Mi vengono le lacrime agli occhi ripensando a tutte le partite vissute, ai Campionati, ai playoff, a tutti i gol fatti, a tutti i chilometri macinati, e tutto questo per rendere i Grigi un fiore all’occhiello del calcio italiano. Ciò che da tutti è riconosciuto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, e quelle che mi hanno criticato e spronato per fare meglio. Rimarrete sempre tutti nel mio cuore. Avrei pagine di libri da scrivere tante emozioni ho vissuto e tante persone avrei da ringraziare, ma non è detto che prima o poi non venga tutto fuori.

Ciao miei Grigi, vi amerò sempre e Sempre Forza Grigi!

Il vostro presidente.